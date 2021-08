2. Liga : Werder Bremen holt Stürmer Ducksch von Hannover 96

Zweitligist Werder Bremen hat Angreifer Marvin Ducksch von Liga-Konkurrent Hannover 96 verpflichtet.

Bremen | Der 27-Jährige hatte zuletzt zwei Jahre für die Niedersachsen gespielt. In der vergangenen Saison kam er in allen 34 Spielen in der 2. Bundesliga zum Einsatz und erzielte 16 Tore. Über die Ablösesumme sowie die Vertragsdauer gaben beide Vereine nichts bekannt. „Wir haben uns längere Zeit um ihn bemüht, nun hat sich unsere Geduld und Beharrlichke...

