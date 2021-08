Von Weisweiler bis Daum : Wechselfehler im Fußball: Van Bommel hat namhafte Vorgänger

Von Hennes Weisweiler über Giovanni Trapattoni bis hin zu Otto Rehhagel oder Christoph Daum: Wechselfehler haben im Fußball Tradition und sind auch den Großen der Trainer-Zunft schon unterlaufen.

Frankfurt am Main | Die Deutsche Presse-Agentur listet bekannte Vorgänger von Mark van Bommel (VfL Wolfsburg) auf, dem am Sonntag im DFB-Pokal in Münster ein womöglich folgenschwerer Fehler unterlaufen ist. Die Wolfsburger sind schon zum zweiten Mal im DFB-Pokal betroffen. Hennes Weisweiler war 1977 der erste Trainer, dem in der Bundesliga ein heftiger Wechselfehler u...

