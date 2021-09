BVB-Geschäftsführer : Watzke über Referee Aytekin: „Wie ein Kapellmeister“

Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat Schiedsrichter Deniz Aytekin für seine Leistung beim Bundesliga-Spiel in Mönchengladbach kritisiert.

Mönchengladbach | Der Referee habe durch seine Gestik und Mimik zusätzlich Hektik in die Partie gebracht und sei „wie ein Kapellmeister“ aufgetreten, sagte der BVB-Chef am Sonntag im „Doppelpass“ bei Sport1. Watzkes Ärger entzündete sich vor allem an der Gelb-Roten Karte für Dortmunds Mahmoud Dahoud kurz nach der Pause. Dahouds Protest sei „nicht außergewöhnlich schlim...

