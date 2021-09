Champions League : Vorbild Sevilla: Auch Wolfsburg will ein Spitzenteam werden

Vom FC Sevilla kann ein Club wie der VfL Wolfsburg viel lernen. Wie besteht man neben großen Namen? Wie kommt man regelmäßig in die Champions League? Der VfL trifft auf seinen wohl schwersten schwersten Gruppengegner.

Wolfsburg | Sie haben sechsmal die Europa League gewonnen. Und fünfmal in sieben Jahren die Champions League erreicht. Aus seiner Rolle, immer nur im Schatten der spanischen Giganten aus Madrid und Barcelona zu stehen, holt der FC Sevilla nahezu das Beste heraus. Am Mittwoch empfängt Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg in der Champions League genau diesen attra...

