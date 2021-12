Bundesliga : Vor Duell in Berlin: Freiburg bangt um Schlotterbeck

Fußball-Bundesligist SC Freiburg bangt vor dem Auswärtsspiel bei Union Berlin um seinen Leistungsträger Nico Schlotterbeck.

Freiburg im Breisgau | Die Chance auf einen Einsatz des am Knöchel verletzten Verteidigers in der Partie am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) liege bei „50 zu 50“, sagte Trainer Christian Streich. „Wenn er fit ist, spielt er. Wenn er Probleme hat, spielt er nicht.“ Die Reise des Teams in die Hauptstadt sollte der U21-Europameister, der vergangene Saison an Union ausgeliehen gewes...

