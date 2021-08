Bundesliga : VfB-Torjäger Kalajdzic fällt monatelang aus

Der österreichische Fußball-Nationalstürmer Sasa Kalajdzic wird voraussichtlich erst im kommenden Jahr wieder für den VfB Stuttgart spielen können.

Stuttgart | Der 24-Jährige müsse in den kommenden Tagen an der Schulter operiert werden und falle anschließend „nach derzeitiger Einschätzung drei bis vier Monate“ aus, teilte der schwäbische Fußball-Bundesligist mit. Kalajdzic, der gerade erst von einer Corona-Infektion genesen war, hatte sich nach seiner Einwechslung beim 0:4 am Freitagabend bei RB Leipzig i...

