HSV-Legende wird 85. Jahre : Uwe Seeler: „Ich bin stinknormal, und das gefällt mir“

Uwe Seeler ist eine lebende Legende. Der einstige Top-Spieler des HSV blickt zufrieden auf sein Leben. Am 5. November feiert der allseits beliebte „Uns Uwe“ seinen 85. Geburtstag.

Hamburg | Uwe Seeler ist die Ikone des Hamburger SV. Allein in der Fußball-Bundesliga hat er 137 Tore für das Liga-Gründungsmitglied HSV geschossen. Für die Nationalmannschaft erzielte der Ehrenspielführer des DFB in 72 Länderspielen 43 Treffer. Am 5. November wird der in Norderstedt lebende Seeler 85 Jahre alt. Frage: Herr Seeler, wie geht es Ihnen? U...

