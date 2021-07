Bundesliga : Ungar Szoboszlai will mit RB Leipzig ganz weit nach vorn

Dominik Szoboszlai will in der kommenden Saison beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig den internationalen Durchbruch schaffen.

Leipzig | „Das ist mein Ziel, deswegen bin ich hier. Ich will mich zeigen und Spiele entscheiden. Ich möchte in der Meisterschaft und im Pokal so weit vorn wie nur möglich landen“, sagte der Ungar dem „Kicker“. Wegen anhaltender Adduktorenbeschwerden war der im Januar von Salzburg nach Leipzig gewechselte Mittelfeldspieler in der vorigen Saison bei den Sachs...

