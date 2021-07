Olympische Spiele : US-Frauen besiegen Niederlande - Halbfinale gegen Kanada

Superstar Megan Rapinoe hat den amerikanischen Fußballerinnen beim Elfmeterschießen ins Halbfinale der Olympischen Spiele verholfen.

Yokohama | Die 36-Jährige verwandelte in Yokohama gegen Europameister Niederlande den entscheidenden Ball vom Punkt. Am Ende hieß es 4:2 im Elfmeterschießen. US-Torhüterin Alyssa Naeher hielt dabei Schüsse von Vivianne Miedema und Aniek Nouwen. Nach Verlängerung hatte es 2:2 (2:2, 2:1) gestanden. Miedema hatte in der regulären Spielzeit zweimal für das Oranje...

