Übertragung auch via Livestream : U21-EM: So sehen Sie Deutschland gegen Serbien live im TV

Deutschland trifft im zweiten Gruppenspiel der U21-EM auf Serbien mit Superstar Luka Jovic von Eintracht Frankfurt.

von Gregory Straub

18. Juni 2019, 17:11 Uhr

Triest | Nach dem erfolgreichen Auftakt bei der U21-Europameisterschaft in Italien und San Marino gegen Dänemark steht für das DFB-Team am Donnerstag den 20. Juni das zweite Gruppenspiel in Gruppe B gegen Serbien auf dem Programm.

Auf Grund der beiden ersten Gruppenspiele geht Deutschland als Favorit in das Duell mit Serbien: Die Mannschaft von Bundestrainer Stefan Kuntz besiegte im ersten Spiel Dänemark dank des Doppelpacks des Augsburgers Marco Richters und einem weiteren Treffer von Luca Waldschmidt (SC Freiburg) souverän mit 3:1.

Deutschland gegen Serbien: Übertragung beginnt bereits um 20.15 Uhr

Serbien dagegen, das die EM-Qualifikation ohne Niederlage überstanden hatte, musste sich im ersten Spiel überraschend Österreich mit 0:2 geschlagen geben. Dabei verloren die Serben nicht nur das Spiel, sondern auch Verteidiger Vukasin Jovanovic, der nach einem brutalen Foul am Österreicher Hannes Wolf die Rote Karte sah.

Das Spiel der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Serbien findet am Donnerstag, 20. Juni um 21 Uhr in Triest statt. Das Spiel wird live in der ARD übertragen – das Erste beginnt die Vorberichterstattung bereits zur Prime Time um 20.15 Uhr, es melden sich Moderator Claus Lufen und Experten Nia Künzer.

Neben der Übertragung im TV bietet das Erste wie immer auch eine Übertragung im Livestream an, auch hier ist Sendebeginn um 20.15 Uhr.

Deutschland gegen Serbien: Superstar Jovic im ersten Spiel blass

Während Deutschland mit einem Sieg den Einzug ins Halbfinale ein gutes Stück näher kommen kann, kämpfen die Serben um Superstar Luka Jovic um ihre letzte Chance auf einen Verbleib im Turnier. Jovic, der zur neuen Saison von Eintracht Frankfurt zu Real Madrid wechselt und in der EM-Quali sieben Tore erzielte, blieb im ersten Gruppenspiel gegen Österreich blass und fiel nur durch eine Gelbe Karte in der 90. Minute auf.

Vor dem Duell zwischen Deutschland und Serbien treffen um 18.30 Uhr Österreich und Dänemark in Udine aufeinander. Drei Tage später kommt es am 23. Juni (21 Uhr) zum letzten Gruppenspiel der deutschen Mannschaft gegen Österreich.

Die EM-Endrunde in Italien und San Marino wird mit zwölf Mannschaften in drei Vierergruppen ausgespielt. Für das Halbfinale qualifizieren sich die drei Tabellenführer sowie der beste Gruppenzweite. Gleichzeitig dient die EM als Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Die vier Halbfinalisten qualifizieren sich automatisch für die Spiele in Japan.