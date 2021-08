Bundesliga : Trainingspause für Neuer: Bayern-Einsatz gegen Köln ungewiss

Der FC Bayern München muss im ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison möglicherweise ohne Fußball-Nationaltorhüter Manuel Neuer auskommen.

München | Der Kapitän hat sich beim Gewinn des Supercups in Dortmund eine Kapselverletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen, wie der deutsche Rekordmeister mitteilte. Der 35 Jahre alte Neuer konnte wegen der Blessur nicht trainieren. Die Bayern machten keine Angabe zur möglichen Länge der Pause von Neuer. Die Münchner müssen am zweiten Spieltag gegen den 1. FC...

