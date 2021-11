Champions League : Trainer und Kapitän positiv: Schock vor Leipzigs Finale

Siegen oder Fliegen - so profan ist die Rechnung für RB Leipzig am vorletzten Gruppenspieltag der Champions League beim FC Brügge. Allerdings muss Leipzig ohne Trainer und Kapitän auskommen.

Brugge | Corona-Schock kurz vor dem Abflug: Wenige Stunden vor der Abreise zum Europa-Endspiel beim FC Brügge haben die positiven Tests von Trainer Jesse Marsch und Kapitän Peter Gulacsi für helle Aufregung bei Fußball-Bundesligisten RB Leipzig gesorgt. Der Vizemeister muss in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) beim vorentscheidenden Spiel in...

