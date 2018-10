Zweite Bundesliga : Sieg gegen Köln: Torsten Lieberknecht meistert Debüt als Duisburg-Trainer

Lieberknecht hat bei seinem Trainer-Einstand den ersten Erfolg gefeiert: Duisburg siegte beim Tabellenführer in Köln.

von dpa

08. Oktober 2018, 22:36 Uhr

Köln | Torsten Lieberknecht hat einen sensationellen Einstand als Trainer des Fußball-Zweitligisten MSV Duisburg gefeiert. In seinem ersten Spiel mit dem bisherigen Tabellenletzten kam der 45-Jährige zu einem 2:1 (1:1)-Sieg beim Tabellenführer 1. FC Köln. Der MSV verbesserte sich durch den ersten Saisonsieg am 9. Spieltag auf Platz 16, der FC bleibt mit zwei Punkten Vorsprung auf die Verfolger trotzdem Erster.

Der in der FC-Jugend ausgebildete Cauly Oliveira Souza hatte Duisburg am Montagabend in der 9. Minute in Führung gebracht, Nationalspieler Jonas Hector glich für Köln aus (35.). Ein von Oliveira Souza erzwungenes Eigentor von Matthias Bader (73.) bescherte Duisburg den Sieg.