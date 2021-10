WM-Qualifikation : Torhüterin Berger fällt für Frauenfußball-Länderspiele aus

Torhüterin Ann-Katrin Berger fällt für die beiden anstehenden WM-Qualifikationsspiele der deutschen Frauen-Nationalmannschaft aus.

Frankfurt am Main | Dies gab der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Freitag bekannt. Die 31-Jährige vom FC Chelsea hat sich im Champions-League-Spiel gegen Juventus Turin verletzt und kann nun am 21. Oktober (18.00 Uhr) und 26. Oktober (16.05 Uhr) gegen Israel nicht mitwirken. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg verzichtete angesichts von drei weiteren Torhüterinnen ...

