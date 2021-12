Ligue 1 : Tor in der Nachspielzeit: PSG rettet Remis in Lens

Mit einem Tor in der zweiten Minute der Nachspielzeit hat Paris Saint-Germain eine drohende Niederlage beim RC Lens gerade noch abgewendet.

Lens | Der eingewechselte Niederländer Georginio Wijnaldum (90.+2) traf für den souveränen Tabellenführer der französischen Fußball-Liga zum 1:1 (0:0)-Endstand. Seko Fofana hatte die Gastgeber in einer unterhaltsamen Partie in Führung gebracht (62.). PSG musste auf den brasilianischen Topstürmer Neymar verzichten, der sich zuletzt beim 3:1-Sieg gegen AS S...

