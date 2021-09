Fußball-Legende : Tochter: Pelé vor Entlassung aus dem Krankenhaus

Nach rund vier Wochen soll die brasilianische Fußball-Legende Pelé nach Angaben von Angehörigen demnächst aus dem Krankenhaus kommen.

São Paulo | „Jetzt, da es ihm besser geht und er das Krankenhaus verlässt, um sich zu Hause weiter zu erholen und zu behandeln, kehre ich auch in mein kleines Zuhause zurück“, hieß es in einem Text neben einem Foto mit Pelé auf dem Instagram-Account seiner Tochter, die in den USA lebt. Kely Nascimento hatte die Fortschritte ihres Vaters bei der Genesung in soz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.