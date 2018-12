Nach Wut-Rede des Bayern-Präsidenten : Streit mit Hoeneß: Breitner reagiert gelassen auf neue Anschuldigungen

Nach den deftigen Worten in Richtung Breitner sind die Fronten zwischen den beiden Ex-Teamkameraden verhärtet.

von Tobias Bosse

03. Dezember 2018, 11:53 Uhr

Hamburg | Einst waren sie beste Kumpels und teilten sich das Zimmer bei den Bayern sowie bei der Nationalmannschaft. Doch das Verhältnis zwischen Paul Breitner und Uli Hoeneß ist zerstört. Spätestens nach den jüngsten Aussagen des Bayern-Präsidents ist das mehr als deutlich geworden – und wird nun auch nochmal von Breitner untermauert.

"Dieses Verhältnis ist nicht mehr zu kitten, er hat den Rubikon überschritten", sagte Hoeneß am Rande eines Fan-Klub-Besuchs am Sonntagabend in Richtung Breitner, der jetzt "zum Märtyrer gemacht" würde. Dabei sei Breitner "nicht Opfer, sondern Täter", sagte Hoeneß.

Zuvor hatte ein Bayern-Mitglied auf der Jahreshauptversammlung vergangenen Freitag Uli Hoeneß scharf für die Verbannung Breitners von der Ehrentribüne kritisiert. So gehe man nicht mit einem Ehrenspielführer des FC Bayern um, lautete der Tenor, der auf breite Zustimmung und Applaus unter den anderen Mitgliedern sorgte.



Breitner: "Werde mich in dieser Richtung zurückhalten"

Uli Hoeneß rechtfertigte dieses Vorgehen wiederum mit Paul Breitners Auftritt beim Bayrischen Rundfunk, den er als "unsäglich" beschrieb und ergänzte: "Wenn er ein Problem mit uns hat, soll er uns das selbst sagen - und nicht den Weg über die Presse gehen." Breitner fand tatsächlich äußerst kritische Wort für die legendäre Pressekonferenz von Uli Hoeneß und Karl-Hein Rummenigge.

Breitner zog die Konsequenzen und schickte daraufhin seine zwei Ehrenkarten zurück, die er als Ehrenspielführer auf Lebenszeit besaß. Auf Nachfrage unserer Redaktion, wie er mit den neuerlichen Anschuldigungen seines ehemals besten Kumpels Uli Hoeneß umgehe, sagte er, dass er sich nicht mehr dazu äußern möchte. "Egal, wie oft er dazu noch irgendwas erzählt, ich werde dazu nichts mehr sagen."

Der Wirbel um seine Person und Uli Hoeneß war dem Welt- und Europameister in letzter Zeit offenbar zu viel. "Ich habe jetzt genügend Bühne gehabt und werde mich in dieser Richtung zurückhalten." Ohnehin hätte er seine Medienauftritte in der jüngeren Vergangenheit stark eingeschränkt, dies wolle er nun nochmals reduzieren, erklärte Breitner gegenüber unserer Redaktion.