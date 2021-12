Bundesliga : Streich würdigt historischen Erfolg - Gladbach am Boden

26 Jahre lang hat der SC Freiburg in Mönchengladbach nicht mehr gewonnen. Am Sonntag wird diese Serie mit sechs Tore in den ersten 37 Minuten eindrucksvoll beendet.

Mönchengladbach | Christian Streich war der historische Kantersieg seines SC Freiburg bei Borussia Mönchengladbach schon etwas unangenehm. Das 6:0 (6:0) seines Clubs am Sonntag war der höchste Bundesliga-Sieg Freiburgs überhaupt. Und das in Gladbach, wo die Breisgauer zuletzt 1995 gewonnen hatten - zum bis Sonntag einzigen Mal in der Fußball-Bundesliga. „Ich habe hi...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.