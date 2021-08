Köpke-Nachfolger : Streich: Freiburgs Kronenberg wird Bundestorwarttrainer

Andreas Kronenberg vom SC Freiburg wird neuer Torwarttrainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Freiburg im Breisgau | Zunächst werde der 46-jährige Schweizer in der kommenden Bundesliga-Saison neben seinem Job in Freiburg parallel für den Deutschen Fußball-Bund (DFB) arbeiten, sagte SC-Trainer Christian Streich am Freitag. „Er wird hauptsächlich noch bei uns arbeiten. Wenn Länderspiele sind, ist er dann dort“, sagte Streich. „Ich freue mich für ihn und den DFB, für u...

