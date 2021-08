2. Spieltag : Stotterstart: Die Eintracht und ihr André-Silva-Problem

21 Torschüsse, null Tore: An dieser alarmierenden Bilanz muss Frankfurts Trainer Oliver Glasner schnellstmöglich arbeiten. Sein Start verläuft holprig, schnelle Hilfe auf dem Transfermarkt ist nicht zu erwarten.

Frankfurt am Main | Erst unnötiges Pokal-Aus, dann deftige Pleite, nun unbefriedigende Nullnummer: Champions-League-Trainer Oliver Glasner ist bei Eintracht Frankfurt schnell als Krisenmanager gefragt. Spätestens nach dem Chancenwucher beim ernüchternden 0:0 gegen den FC Augsburg dürfte dem defensiv denkenden Österreicher klar geworden sein, was am emotionalen Standor...

