Ex-Bundesliga-Schiedsrichterin : Steinhaus-Webb verlässt DFB Richtung England

Die frühere Bundesliga-Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus-Webb verlässt den Deutschen Fußball-Bund und wird künftig in England arbeiten.

Frankfurt am Main | Das teilte der DFB in Frankfurt/Main mit. Demnach wird die 42-Jährige auch nicht mehr als Video-Assistentin in Deutschland zum Einsatz kommen. In der Heimat ihres Mannes Howard Webb wird sie künftig bei der Schiedsrichtervereinigung PGMOL einen speziellen Aufgabenbereich übernehmen. „Ich freue mich auf die großartige Gelegenheit, meine vielfältigen...

