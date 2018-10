Zehnter Sieg in Folge : Überragender Özil führt Arsenal zum Sieg gegen Leicester City

Nach der wiederholten Kritik von Uli Hoeneß an seiner Person gibt Mesut Özil die Antwort auf dem Platz. Besonders eine Torvorlage begeistert die Fans.

von Alexander Barklage und dpa

23. Oktober 2018, 06:46 Uhr

London | Der FC Arsenal hat seine Siegesserie dank Mesut Özil fortgesetzt. Der zurückgetretene deutsche Fußball-Nationalspieler führte den Club aus London am Montagabend in der englischen Premier League zu einem 3:1 (1:1) gegen Leicester City. Es war der zehnte Pflichtspielsieg nacheinander. Nebenbei hat Özil auch noch Jürgen Klinsmann überholt und ist nun der Deutsche in der Premier League mit den meisten erzielten Tore. Der Ex-Nationalspieler hat nun 30 Treffer für den FC Arsenal erzielt, Klinsmann schaffte in den 1990er-Jahren für die Tottenham Hotspurs 29 Tore.





Özil orchestriert das Arsenal-Ensemble

Der Weltmeister von 2014 steuerte den Treffer zum zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich kurz vor der Pause bei. Der Arsenal-Kapitän war die zentrale Figur im Spiel seiner Mannschaft und hatte auch entscheidenden Anteil an den beiden Toren des Ex-Dortmunders Pierre-Emerick Aubameyang (63./66.). Besonders das Tor zum 3:1 des Ex-Dortmunders Aubameyang war eine Augenweide. Die Londoner initiierten den Angriff von Torwart Leno aus und besonders Özils Vorlage zum Tor war schlichtweg sensationell.

Ironie von Korrespondent Honigstein

Als Özil in der 80. Minute ausgewechselt wurde, wurde er von den Fans umjubelt. "Ich glaube, wir haben sexy Fußball heute gespielt", twitterte Özil nach der Partie. Am Freitag hatte Bayern-Präsident bei der legendären Pressekonferenz an der Säbener Straße noch einmal sein Özil-Zitat verbessert und sprach davon "welchen Mist" Özil die letzten Jahre gespielt hat. Am Montagabend bewies der 30-Jährige, dass er immer noch ein Weltklasse-Spieler sein kann.

Özils Tweet zum Spiel





Leicester war in der 31. Minute durch ein Eigentor von Hector Bellerin in Führung gegangen. Der frühere Leverkusener Bernd Leno hatte im Arsenal-Tor keine Chance noch einzugreifen. Danach hatten die Gäste keine Chance mehr. Neben Özil und Torwart Bernd Leno stand auch Verteidiger Shodran Mustafi von Beginn an auf dem Platz.





Durch den Sieg hielt Arsenal mit 21 Punkten Anschluss an das Führungstrio Manchester City (23), FC Liverpool (23) und FC Chelsea (21).