DFB-Nachwuchs : Starke Gegner für U19: Duelle mit Italien und Belgien

Die deutsche U19-Nationalmannschaft hat auf dem Weg zur EM-Endrunde 2022 schwere Qualifikationsgegner erwischt.

Frankfurt am Main | In einem Miniturnier, das bis Ende März ausgetragen werden muss, bekommt es der deutsche Fußball-Nachwuchs mit Italien, Belgien und Finnland zu tun. Nur die Sieger der sieben Turniere qualifizieren sich für die EM (18. Juni bis 1. Juli) in der Slowakei, die gleichzeitig auch als Qualifikation für die U20-WM im Jahr 2023 dient. Zugleich wurde bei de...

