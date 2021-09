Premier League : Stammplatz im Arsenal-Tor weg? - Schwere Zeiten für Leno

Drei Jahre lang war Bernd Leno beim FC Arsenal die unumstrittene Nummer eins. Nach dem schlechten Saisonstart der Gunners hat der Torwart seinen Stammplatz nun offenbar verloren.

London | Bundestrainer Hansi Flick ist am Wochenende auf Dienstreise in London und will sich unter anderem das Derby zwischen dem FC Arsenal und Tottenham Hotspur anschauen. Gut möglich, dass auch der deutsche Arsenal-Torwart Bernd Leno dann wieder nur Zuschauer ist. Den zweiten Sieg seiner Mannschaft in Serie hatte der 29-Jährige wahrscheinlich mit gemisch...

