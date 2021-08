VfL Wolfsburg : Sprunggelenk- statt Knieverletzung: VfL lange ohne Otavio

Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg muss wie befürchtet für längere Zeit auf seinen Abwehrspieler Paulo Otavio verzichten.

Wolfsburg | Der 26 Jahre alte Brasilianer zog sich jedoch nicht wie zunächst gedacht eine Knieblessur, sondern eine „schwerwiegende Verletzung am rechten Sprunggelenk zu“, teilten die Wolfsburger mit. Der Linksverteidiger war am Samstag bei der 1:2-Testspiel-Niederlage gegen Atletico Madrid nach einem Zweikampf mit Rodrigo Riquelme am Boden liegen geblieben und m...

