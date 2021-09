5. Spieltag : Spiel der aberkannten Tore: RB vermeidet nächste Niederlage

Zwei Pfostenschüsse, vier aberkannte Tore - und kein Sieger: Der 1. FC Köln und RB Leipzig trennen sich in einem Wahnsinns-Spiel 1:1. Köln klettert zumindest vorerst auf Rang sechs, für die Sachsen ist der Punkt zum Abschluss einer enttäuschenden Woche zu wenig.

Köln | Am Ende eines verrückten Spektakels atmeten beide Trainer erst einmal durch: Während die Fans lautstark keinen Sieger, aber doch das Spiel feierten, fielen sich Steffen Baumgart und Jesse Marsch in die Arme und wussten nicht so recht, was sie von der wilden Partie und dem Ergebnis halten sollten. Vize-Meister RB Leipzig vermied mit dem 1:1 (0:0)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.