Bayerischer Verdienstorden : Söder zeichnet Bayern-Torwart Neuer mit Orden aus

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat Nationaltorhüter Manuel Neuer bei der Verleihung des Bayerischen Verdienstordens als große Persönlichkeit weit über seine Leistungen als Fußballer hinaus gewürdigt.

München | „Sie ehren uns Bayern mit Ihrem Engagement“, sagte Söder in München bei der Zeremonie im Marmorsaal des Prinz-Carl-Palais in seiner Laudatio. Der 35 Jahre alte Kapitän des FC Bayern München und der deutschen Nationalmannschaft sei als Sportler „leistungsorientiert“, aber zugleich „bodenständig“ geblieben. Ihn beeindrucke auch Neuers Zivilcourage be...

