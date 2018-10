DFB-Elf gegen Frankreich : Startaufstellung: Bundestrainer Joachim Löw vertraut auf Leroy Sané

Bundestrainer Joachim Löw stellt im Vergleich zum Niederlanden-Spiel gegen Frankreich auf fünf Positionen um.

von Kim Patrick von Harling

16. Oktober 2018, 19:44 Uhr

Veränderungen – sowohl taktisch als auch personell – hatte Fußball-Bundestrainer Joachim Löw nach dem desaströsen 0:3 gegen die Niederlande angekündigt. Für das entscheidende Spiel um den Nicht-Abstieg in der Gruppe A1 gegen Frankreich am Dienstagabend gibt es tatsächlich einige Umstellungen in der Startelf der deutschen Nationalmannschaft.

Paris | So bringt Löw von Beginn an Leroy Sané, Thilo Kehrer, Niklas Süle, Nico Schulz, Serge Gnabry für Jerome Boateng, Emre Can, Jonas Hector, Thomas Müller und Mark Uth. Trotz eines missratenen Spiels in den Niederlanden wird auch dieses Mal Keeper Manuel Neuer das Tor hüten. Das hatte der Bundestrainer bereits auf der Pressekonferenz zum Spiel angekündigt.



In der Innenverteidigung startet neben Süle Mats Hummels. Nicht von Beginn an dabei ist Julian Brandt, den viele von Beginn an vermutet hatten.