1. Runde DFB-Pokal : So sehen Sie die DFB-Pokalspiele 2020/21 live im TV und Internet

Die 1. Runde des DFB-Pokals der Saison 2020/21 startet am Wochenende. So können Sie die Spiele live verfolgen.

09. September 2020, 10:22 Uhr

Berlin | Die Partien der 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2020/21 werden vom 11. bis 14. September, vor Start der Bundesliga-Saison, ausgetragen. Der Titelverteidiger FC Bayern München hat am kommenden Wochenende noch frei und holt sein Erstrunden-Spiel gegen den 1. FC Düren erst am 15. Oktober nach. Die Bayern haben aufgrund des Champions-League-Erfolges noch bis Ende August gespielt und bekommen noch eine zusätzliche Woche Pause.





Der neue Rahmenkalender des DFB terminiert die erste Hauptrunde für den 11. bis 14. September und damit noch vor den Beginn der Bundesliga-Saison. In der 1. Hauptrunde treten 64 Mannschaften gegeneinander an, die Partien wurden am 26. Juli bereits ausgelost. Da die Landespokalsieger teilweise noch nicht feststanden erfolgte die Zulosung über Platzhalter.



DFB-Pokal 1. Hauptrunde: Datum, Anstoß und Übertragung live in TV und Livestream

Freitag, 11.09.2020: alle Spiele auf Sky



Samstag, 12.09.2020: alle Spiele auf Sky

Sonntag, 13.09.2020: alle Spiele auf Sky

Montag, 14.09.2020: alle Spiele auf Sky, Duisburg - BVB auch im Free-TV in der ARD

Donnerstag, 15.10.2020: alle Spiele auf Sky, Düren - FC Bayern auch im Free-TV auf Sport 1

DFB-Pokal live in TV & Stream: Pay-TV oder Free-TV, Sky oder Sport1?

Seit der Spielzeit 2019/20 besitzen neben ARD und Sky auch die Axel Springer SE und Sport1 Rechte an der Übertragung des DFB-Pokals. Im Free-TV und Gratis-Stream zeigen ARD und Sport1 ausgewählte Spiele jeder Runde – und zwar live. Jeweils ein Spiel pro Free-TV-Sender sind in den ersten beiden Runden bei ARD und Sport1 zu verfolgen, drei Spiele dann im Achtel- und Viertelfinale. Die Halbfinalspiele und das Finalspiel sind ebenfalls im Free-TV zu sehen. Wer keinen Wert auf die Live-Übertragung legt, kann ein bis zwei Tage später die Zusammenfassung der Live-Spiele ansehen.

Die Begegnungen der 1. Runde TSV Havelse : 1. FSV Mainz 05

Eintracht Braunschweig : Hertha BSC

1. FC Nürnberg : RB Leipzig

SV Todesfelde : VfL Osnabrück

TSV 1860 München : Eintracht Frankfurt

Eintracht Celle : FC Augsburg

FV 1907 Engers : VfL Bochum

Union Fürstenwalde : VfL Wolfsburg

FC Oberneuland : Borussia Mönchengladbach

RSV Meinerzhagen : SpVgg Greuther Fürth

VSG Altglienicke : 1. FC Köln

SSV Ulm 1846 : Erzgebirge Aue

FC Ingolstadt 04 : Fortuna Düsseldorf

Karlsruher SC : 1. FC Union Berlin

FC Carl Zeiss Jena : Werder Bremen

Chemnitzer FC : 1899 Hoffenheim

FC Rielasingen-Arlen : Holstein Kiel

FC Hansa Rostock : VfB Stuttgart

TSV Steinbach-Haiger : SV Sandhausen

SV Elversberg : FC St. Pauli

Eintracht Norderstedt : Bayer 04 Leverkusen

1. FC Kaiserslautern : SSV Jahn Regensburg

1. FC Schweinfurt 05 : FC Schalke 04

SC Wiedenbrück 2000 : SC Paderborn 07

SV Wehen Wiesbaden : 1. FC Heidenheim

SV Waldhof Mannheim : SC Freiburg

1. FC Magdeburg : SV Darmstadt 98

Dynamo Dresden : Hamburger SV

Würzburger Kickers : Hannover 96

Rot-Weiss Essen : Arminia Bielefeld

MSV Duisburg : Borussia Dortmund

1. FC Düren : Bayern München





Im Pay-TV sind alle Pokalspiele live zu verfolgen. Der Münchner Pay-TV-Anbieter Sky zeigt alle 63 Spiele des gesamten DFB-Pokal-Turniers live. Über Sky Go sind die Spiele auch zeitaktuell im Stream zu verfolgen. ARD und Sport1 bieten Fans ebenfalls einen Stream – zu allen Spiele, an denen die beiden Anbieter die Rechte halten wird es auch einen Live-Stream geben.

Die Termine des DFB-Pokals im Überblick:

1. Hauptrunde: 11. - 14. September, 15. Oktober

2. Hauptrunde: 22./23. Dezember

Achtelfinale: 2./3. Februar

Viertelfinale: 2./3. März

Halbfinale: 1. Mai-Wochenende (unter Vorbehalt)

Finale: 13. Mai, Donnerstag im Berliner Olympiastadion