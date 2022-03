Schatzmeister aus Felde in SH : Stephan Grunwald glaubt an den Kulturwandel im DFB – und erklärt, wie er gelingen kann

Der 37 Jahre alte Unternehmensberater übernahm am Freitag das zweithöchste Amt im DFB. Im Interview fordert er ein Ende der Verfehlungen.

Bonn | Der Deutsche Fußball-Bund hat gewählt: Bernd Neuendorf ist 14. Präsident des DFB. Am Freitag setzte sich der 60-Jährige in Bonn mit 193:50 Stimmen der Delegierten gegen Gegenkandidat Peter Peters durch. Das zweithöchste Amt im DFB ist künftig in schleswig-holsteinischer Hand. Als Schatzmeister ist Stephan Grunwald nun Herr der Finanzen beim größten...

