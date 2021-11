WM-Qualifikation : Schande oder Optimismus? Ronaldo muss in K.o.-Mühle Playoffs

Seit 2000 hat Portugal jedes große Fußballturnier erreicht, seit 2004 stets mit Cristiano Ronaldo. Nun stehen beide Serien auf dem Spiel. Die heimischen Medien toben, der Superstar bleibt zuversichtlich.

Lisboa | Diesen tückischen Umweg hätte sich Cristiano Ronaldo gerne erspart: Am 26. November - also kurz vor dem ersten Advent - werden die Europa-Playoffs ausgelost. Was nebensächlich klingt, ist für Ronaldo und die stolze Fußball-Nation Portugal die letzte Chance, ein schmachvolles Quali-Scheitern abzuwenden. Andere Superstars wie Kylian Mbappé, Neymar od...

