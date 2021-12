2. Liga : Schalke-Trainer nach Remis: HSV war „komplett platt“

Mit einem Remis bleiben der Hamburger SV und Schalke Top-Kandidaten für den Aufstieg in die Bundesliga. Die Königsblauen sehen sich als moralischer Sieger. Der HSV windet sich um ein Aufstiegsbekenntnis.

Hamburg | Die einstigen Bundesliga-Schwergewichte FC Schalke 04 und Hamburger SV haben sich für die Attacke auf die Aufstiegsplätze in der 2. Liga in Stellung gebracht. Nach dem 1:1 im Spitzenspiel des Fußball-Unterhauses bleiben beide Kopf an Kopf mit jeweils 30 Punkten prominenteste Verfolger des überraschenden Führungsduos FC St. Pauli und Darmstadt 98. „...

