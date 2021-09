Transfers : Schalke 04 verpflichtet vereinslosen Rzatkowski nach

Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 hat den seit Monaten vereinslosen Marc Rzatkowski unter Vertrag genommen.

Gelsenkirchen | Der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler unterschrieb einen Kontrakt bis zum Ende der Spielzeit, teilte Schalke mit. Die Königsblauen reagieren damit auf die Verletzungen von Kapitän Danny Latza und Blendi Idrizi. Der in Bochum geborene Rzatkowski spielte zuletzt bis zum Jahreswechsel für Red Bull New York und war vereinslos. Rzatkowski spielte in de...

