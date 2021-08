2. Liga : Schalke 04 verleiht Mercan in die Türkei

Der Fußball-Zweitligist FC Schalke 04 verleiht Levent Mercan zum türkischen Erstligaclub Fatih Karagümrük Spor.

Gelsenkirchen | Der 20-Jährige aus dem Regionalligateam des Absteigers soll zunächst bis zum Ende der Saison in der Süper Lig spielen. Zudem besitzt der türkische Club eine Kaufoption. Mercan hatte in der Saison 2019/2020 fünf Bundesligaspiele für Schalke absolviert. In der vergangenen Spielzeit reichte es nur noch zu einem Kurzeinsatz. Auch in der zweiten Liga wa...

