U21-Trainer : Sat.1 holt Stefan Kuntz als Experte für Live-Spiele

Der frühere Fußball-Europameister Stefan Kuntz wird neuer Experte bei Sat.

Unterföhring | 1. Der Trainer der deutschen U21-Auswahl wird in der kommenden Saison die Livespiele beim Privatsender begleiten. Der 58-Jährige wurde in einer Online-Pressekonferenz von Sat.1 vorgestellt. Kuntz' erster Einsatz wird am 13. August (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) beim Saisoneröffnungsspiel von Borussia Mönchengladbach gegen den deutschen Rekordmeister FC...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.