13. Spieltag : Sané lässt Bayern jubeln - Als Spitzenreiter zum BVB-Gipfel

Nach der turbulenten Jahreshauptversammlung und viel Corona-Wirbel rettet der FC Bayern wenigstens die Tabellenspitze. Leroy Sané sorgt für einen späten Erfolg beim Powerplay.

München | Dank Leroy Sané geht der FC Bayern den Liga-Gipfel bei Borussia Dortmund als Spitzenreiter an. Durch das 1:0 (0:0) gegen Arminia Bielefeld in der Fußball-Bundesliga schoben sich die Münchner in der Tabelle wieder am BVB vorbei, der durch ein 3:1 beim VfL Wolfsburg kurzzeitig Rang eins übernommen hatte. Zwei Tage nach der turbulenten Jahreshauptvers...

