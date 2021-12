Ehemaliger Bundesliga-Trainer : Sandro Schwarz mit positiver Bilanz bei Dynamo Moskau

Ex-Bundesliga-Coach Sandro Schwarz hat zum Jahresende eine positive Bilanz seiner bisherigen Zeit beim russischen Fußball-Erstligisten Dynamo Moskau gezogen.

Moskva | „Für mich passt alles. Ich habe mich von Anfang an in diesem Verein und in diesem Land wohlgefühlt“, sagte der frühere Mainzer Trainer der Deutschen Presse-Agentur. „Wir haben Erfolg, die Arbeit macht Spaß, und seit dem Sommer ist auch meine Familie hier. Die Bilanz fällt deshalb rundum positiv aus - ohne Einschränkung.“ „Es ist bereichernd, sportl...

