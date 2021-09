2. Liga : Sandhausen stellt Trainer Kleppinger und Kulovits frei

Fußball-Zweitligist SV Sandhausen hat seine Trainer Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits mit sofortiger Wirkung freigestellt.

Sandhausen | „Wir haben in den vergangenen Wochen betont, dass wir erst am 10. Spieltag ein Zwischenfazit ziehen wollen, jedoch immer unter der Grundvoraussetzung, bis dahin von Spieltag zu Spieltag eine positive Weiterentwicklung in der Mannschaft zu erkennen“, sagte Präsident Jürgen Machmeier in einer Club-Mitteilung. „Leider war insbesondere in den zurückliegen...

