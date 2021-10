Champions League : Salzburg-Trainer Jaissle: Adeyemi fit für Wolfsburg-Spiel

Top-Talent und Jung-Nationalspieler Karim Adeyemi kann nach seiner Pause zuletzt in der Liga im Champions-League-Duell gegen den VfL Wolfsburg spielen.

Kleßheim | „Er ist 100 Prozent fit“, sagte Salzburgs deutscher Trainer Matthias Jaissle. „Das am Wochenende war eher eine Vorsichtsmaßnahme.“ Adeyemi hat in der österreichischen Bundesliga in dieser Saison in zehn Partien acht Tore erzielt. Beim 1:1 seiner Mannschaft beim SCR Altach am vergangenen Samstag kam er nicht zum Einsatz. Der gebürtige Münchner wird ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.