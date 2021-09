Nach Knie-OP : Rund sechs Wochen Pause für Mainzer Szalai

Der 1. FSV Mainz 05 muss voraussichtlich rund sechs Wochen auf Stürmer Adam Szalai verzichten.

Mainz | Der 33 Jahre alte Ungar habe sich am Dienstag in Straubing einem arthroskopischen Eingriff am linken Kniegelenk unterzogen, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Szalai hatte sich im Heimspiel gegen den SC Freiburg (0:0) am Meniskus verletzt. ...

