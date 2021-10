Impf-Debatte : Rummenigge wirbt für Kimmich - Hoeneß: Medien-„Tsunami“

Der ehemalige Bayern-Chef Karl-Heinz Rummenigge ist nicht besonders überrascht von der Wucht der öffentlichen Debatte um den bislang nicht geimpften Fußball-Nationalspieler Joshua Kimmich.

München | „Corona verfolgt uns jetzt seit anderthalb Jahren. Es überrascht mich nicht, dass es jetzt ein großes Politikum ist“, sagte der 66-Jährige am Abend am Rande der Premiere eine Doku-Serie über den FC Bayern in München: „Man sollte die Kirche trotzdem im Dorf lassen.“ Rummenigge warb für Bayern-Profi Kimmich und plädierte dafür, in puncto Impfen keine...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.