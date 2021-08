DFB-Pokal : Rose und van Bommel: Heikler Start für die Neuen

Nach der Verschiebung des Bayern-Spiels richtet sich der Fokus im Pokal noch mehr auf die neuen Trainer der Konkurrenz. BVB-Coach Marco Rose ist als Titelverteidiger gefordert, Mark van Bommel debütiert.

Bremen | Die enorme Herausforderung für die neue Trainerriege bei den deutschen Fußball-Spitzenclubs lässt sich am besten an Marco Rose veranschaulichen. Knapp drei Monate nach der glorreichen Triumph-Nacht von Berlin - damals noch unter Edin Terzic - übernimmt Rose bei Borussia Dortmund den Pokal-Titelverteidiger und wird dementsprechend an den allerhöchst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.