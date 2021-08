3. Spieltag : Remis nach Kostic-Wirbel - Glasner: Nicht fantastisch

Das Sportliche gerät für Frankfurts Trainer Glasner nach dem 1:1 in Bielefeld zur Nebensache. Der Österreicher übt deutliche Kritik am Verhalten des abwanderungswilligen Filip Kostic.

Bielefeld | Oliver Glasner zögerte nicht lange, als der Trainer des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt zum Verhalten des abwanderungswilligen Filip Kostic befragt wurde. „Ich will nicht sagen, dass das fantastisch war“, sagte der Österreicher nach dem 1:1 bei Arminia Bielefeld. Kostic will den Verein noch in der bis zum 31. August laufenden Transferper...

