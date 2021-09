2. Liga : Regensburg muss Platz eins ohne Kennedy verteidigen

Zweitliga-Tabellenführer SSV Jahn Regensburg muss die kommenden Wochen ohne Scott Kennedy planen.

Regensburg | Der Innenverteidiger wird erstmals im Heimspiel am Samstag (13.30 Uhr/Sky) gegen den Karlsruher SC fehlen, in dem die Oberpfälzer vor der folgenden Länderspielpause ihre Spitzenposition in der 2. Fußball-Bundesliga behaupten wollen. „Er wird wegen eines Muskelfaserrisses nicht trainieren und spielen können, so vier bis fünf Wochen“, sagte Jahn-Trai...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.