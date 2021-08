La Liga : Real widersetzt sich Milliarden-Deal der spanischen Liga

Spaniens Fußball-Rekordmeister Real Madrid hat heftige Kritik an einem geplanten milliardenschweren Deal der Liga mit einem Finanzdienstleister geübt.

Barcelona | In einer Stellungnahme schrieb der Club, die Übereinkunft sei ohne Beteiligung oder Wissen von Real Madrid erfolgt. Am 5. August habe die LaLiga erstmals beschränkten Einblick in die Einzelheiten der Vereinbarung gewährt. Der Finanzdienstleister (CVC) will nach Medienberichten 2,7 Milliarden Euro in den spanischen Fußball investieren. Die Profiliga ha...

