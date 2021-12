Bundesliga : RB handelt: Leipzig trennt sich von Trainer Marsch

Trainer Jesse Marsch muss nach nur 14 Liga-Spielen bei RB Leizig wieder gehen. Geschäftsführer Mintzlaff traut dem Amerikaner die Bewältigung der sportlichen Krise nicht mehr zu.

Leipzig | Jesse Marsch ist nicht mehr Trainer von RB Leipzig. Der sächsische Fußball-Bundesligist zog am Sonntag die Konsequenzen aus der sportlichen Krise des Vize-Meisters und beurlaubte den Amerikaner nach nur gut fünf Monaten im Amt. Co-Trainer Achim Beierlorzer wird am Dienstag in der Champions League gegen Manchester City auf der Bank sitzen. Einen Mar...

