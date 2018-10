Quiz : Erinnern Sie sich? Diese Bundesliga-Trainer flogen am schnellsten

Tayfun Korkut muss als erster Bundesligatrainer der Saison 2018/19 gehen. Wen traf es in den vergangenen Spielzeiten?

von Kim Patrick von Harling

08. Oktober 2018, 14:36 Uhr

Die Wettanbieter waren sich bereits vor der Saison 2018/2019 sicher, dass sich der erste Trainerwechsel der Fußball-Bundesliga beim VfB Stuttgart abspielen würde. Die Quote für die Entlassung Tayfun Korkuts lag bei 3.0, auch André Breitenreiter von Hannover 96 ging mit dieser Quote ins Rennen. Der VfB-Coach verlor am Wochenende ausgerechnet gegen Breitenreiters Hannoveraner (1:3) und musste das Feld räumen.

Hamburg | Dass Trainer innerhalb einer Saison den Verein verlassen – sowohl gezwungenermaßen als auch freiwillig – ist Usos in der Bundesliga. Bereits jetzt wird darüber diskutiert, ob Niko Kovac der richtige Mann für den FC Bayern München ist. Ein Übungsleiter muss immer den Anfang machen. Wissen Sie, welche es in den vergangenen zehn Spielzeiten getan haben? Testen Sie Ihr Wissen: