Nach positivem Corona-Test : Pulisic für Länderspiele fraglich

Champions-League-Sieger Christian Pulisic droht nach einem positiven Corona-Test mindestens für das erste WM-Qualifikationsspiel der US-Nationalmannschaft auszufallen.

Chicago | Der frühere Dortmunder Fußball-Profi befindet sich nach Angaben von Auswahltrainer Gregg Berhalter in England in Quarantäne. „Und wir müssen ihn in die Staaten bringen, sobald er die Quarantäne beendet hat und ihn beurteilen“, sagte Berhalter. Mittelfeldspieler Pulisic vom FC Chelsea gehört einem 26-köpfigen Auswahlkader an, der nominiert wurde. Es...

