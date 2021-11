RB Leipzig : Poulsen fällt wochenlang aus - Abwehrduo wieder fit

Fußball-Bundesligist RB Leipzig muss wochenlang ohne seinen Stürmer Yussuf Poulsen auskommen.

Leipzig | „Das ist die schlimmste Nachricht für uns. Yussi hat einen Muskelfaserriss in der Wade und fällt für drei bis fünf Wochen aus. Er war in der besten Form seiner Karriere, das ist nicht so gut für uns“, sagte Trainer Jesse Marsch am Donnerstag. Die Rolle des dänischen Nationalspielers wird am Samstag (15.30 UHr/Sky) bei der TSG 1899 Hoffenheim wohl Andr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.