2. Liga : Pauli weiterhin Tabellenführer - Sandhausen schlägt Dresden

Im Nordduell der 2. Liga trennen sich Werder Bremen und St. Pauli 1:1. Sandhausen verlässt die Abstiegsplätze. Hannover tritt nach dem Remis gegen Aue auf der Stelle.

Frankfurt am Main | Der FC St. Pauli bleibt an der Spitze der 2. Fußball-Bundesliga. Die Hamburger erkämpften sich beim Bundesliga-Absteiger Werder Bremen ein 1:1 (0:0) und liegen mit nun 26 Punkten weiter vor Verfolger Jahn Regensburg (22), der am Sonntag aber nachziehen kann. St. Pauli profitierte auch von den Niederlagen der Verfolger FC Schalke 04 und 1. FC Nürnbe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.